نتيجة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق تشيلسي نظيره بايرن ميونخ ،في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق المعلق الرياضي “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الفرنسي “كليمنت توربين”.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ فى دوري الابطال دقيقة بدقيقة

ويدخل فريق تشيلسي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب “أليانز أرينا” في 18 مارس القادم.

Advertisements

وكان البلوز قد تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق “فالنسيا“.

على الجانب الآخر يتطلع “بايرن ميونخ” الفريق الضيف إلى مواصلة نتائجة المميزة في الفترة الأخيرة، فقد خسر مباراة واحدة فقط من اخر 12 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات.

وتأهل الفريق البافاري إلى هذا الدور بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في جميع المباريات، وسيسعى “هانز فليك” المدير الفني للفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب “ستامفورد بريدج”، من أجل تسهيل مباراة الإياب.

يذكر ان المواجهة الأخيرة في البطولات الأوروبية بين الفريقين كانت في لقاء كأس السوبر الأوروبي 2014، وتغلب فريق “بايرن ميونخ” على البلوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ فى دوري الأبطال