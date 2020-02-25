رياضة | فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسير رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على الخط الدفاعي للمارد الاحمر خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت المقبل الموافق 29 فبراير على ملعب ستاد القاهرة الدولي في قمة نارية.

ويتجه فايلر مدرب الأهلي للاعتماد على الرباعي "محمد هانى، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعة، وعلى معلول" في الخط الدفاعي للفريق أمام صن داونز في المواجهة الإفريقية.

واشاد فايلر بالدور الذي قدمه الرباعي في مواجهة السوبر الماضية أمام الزمالك خاصة أداء ياسر إبراهيم والذي لعب دوراً مميزاً في الخط الدفاعي للأهلي