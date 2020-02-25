رياضة | ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة فريقه التي ستسافر إلى فرنسا من أجل مواجهة فريق أولمبيك ليون مساء غدا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني - بوفون - بينسوليو.

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خط الدفاع : دي تشيليو - روجاني - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - كيليني - دانيلو - أليكس ساندرو.

خط الوسط : سامي خضيرة - بيانيتش - رامسي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور.

خط الهجوم : ديبالا - دوجلاس كوستا - بيرناردسكي - كريستيانو رونالدو - هيجواين - كوادرادو.

وحقق فريق يوفنتوس انتصارا صعبا على فريق سبال بالاختبار الأخير قبل مواجهة ليون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الإيطالي.