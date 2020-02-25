رياضة | خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مسؤولو نادي الزمالك إلى خدعة جديدة للهروب من معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأبيض بسبب ما بدر منه في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بدولة الإمارات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن معاقبة شيكابالا بسبب أحداث مباراة السوبر بعد توجه اللاعب إلى جماهير النادي الأهلي في المدرجات عقب انتهاء المباراة ووقوع أحداث مؤسفة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أنه على الرغم من تصريحات إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبات مالية على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة الإ أن الحقيقة غير ذلك.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول شيكابالا على قيمة مكافأة السوبر المصري الأخيرة مع باقي اللاعبين في الساعات الماضية عقب جلسة مرتضى منصور معهم أمس قبل مباراة القمة وبدون أن يتم توقيع أي عقوبات مالية عليه.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.