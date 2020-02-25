رياضة | المباريات المتبقية.. طريق ليفربول ومانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المباريات المتبقية.. طريق ليفربول ومانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق ليفربول بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2019 – 2020، بعدما تغلب على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 3/2 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من "البريميرليج".

ويعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وذلك قبل 11 جولة من انتهاء مسابقة البريميرليج بالموسم الحالي.

ويحتاج فريق ليفربول الفوز في 4 مباريات قادمة من مبارياته المتبقية بالدوري الإنجليزي وحصد 12 نقطة لحسم لقب البريميرليج بشكل رسمي، حيث سيرتفع رصيده إلي 91 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه مانشستر سيتي حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالدوري هو 90 نقطة.

ويستطيع فريق ليفربول حال استمرار انتصاراته التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة كريستال بالاس بالجولة 31 من البطولة والمقرر لها 21 مارس المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-

- ليفربول:

29 فبراير 2020: واتفورد × ليفربول

7 مارس 2020: ليفربول × بورنموث

16 مارس 2020: إيفرتون × ليفربول

21 مارس 2020: ليفربول × كريستال بالاس

5 أبريل 2020: مانشستر سيتي × ليفربول

12 أبريل 2020: ليفربول × أستون فيلا

20 أبريل 2020: برايتون × ليفربول

25 أبريل 2020: ليفربول × بيرنلي

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2 مايو 2020: أرسنال × ليفربول

9 مايو 2020: ليفربول × تشيلسي

17 مايو 2020: نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- مانشستر سيتي:

مانشستر سيتي × أرسنال (مؤجلة)

8 مارس 2020: مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

14 مارس 2020: مانشستر سيتي × بيرنلي

21 مارس 2020: تشيلسي × مانشستر سيتي

5 أبريل 2020: مانشستر سيتي × ليفربول

11 أبريل 2020: ساوثهامبتون × مانشستر سيتي

18 أبريل 2020: مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد

25 أبريل 2020: برايتون × مانشستر سيتي

2 مايو 2020: مانشستر سيتي × بورنموث

9 مايو 2020: واتفورد × مانشستر سيتي

17 مايو 2020: مانشستر سيتي × نوريتش سيتي