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رياضة | يوفنتوس يحشد قوته الضاربة لموقعة ليون بدوري الأبطال

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي غدًا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي بطولة .

قائمة فريق السيدة العجوز شهدت عودة جونزالو هيجوايين وميراليم بيانيتش ودجولاس كوستا.

وضمت قائمة يوفنتوس كلا من :-

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حراسة المرمى : تشيزني - بينسوليو - بوفون

خط الدفاع : ماتيا دي شيليو - كيليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني

خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - أرون رامزي - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور

خط الهجوم : - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - كوادرادو - هيجوايين - بيرنارديسكي.

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