رياضة | يوفنتوس يحشد قوته الضاربة لموقعة ليون بدوري الأبطال

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي غدًا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
قائمة فريق السيدة العجوز شهدت عودة جونزالو هيجوايين وميراليم بيانيتش ودجولاس كوستا.
وضمت قائمة يوفنتوس كلا من :-
حراسة المرمى : تشيزني - بينسوليو - بوفون
خط الدفاع : ماتيا دي شيليو - كيليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني
خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - أرون رامزي - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - كوادرادو - هيجوايين - بيرنارديسكي.