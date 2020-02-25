رياضة | رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على توجيه كلمة لزملائه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء الترجي التونسي.



ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وشدد شيكا على لاعبي الزمالك بطي صفحة الفترة الماضية ووضع كل تركيزهم في لقاء الترجي وضرورة تحقيق فوز مريح لتسهيل مهمة الفريق قبل لقاء الإياب.



وأوضح اللاعب لزملائه أن التتويج ببطولتي السوبر الافريقي ومن بعده المصري يجب أن يكون أكبر دافع وحافز لهم خلال المرحلة المقبلة من اجل مواصلة النتائج الإيجابية.