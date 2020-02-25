رياضة | الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمه لموقعة الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمه لموقعة الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي وضعه الجهاز الفني له بسبب الإصابة التي سبق وتعرض لها قبل لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.



ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم في صالة الجيم وفقًا للبرنامج المحدد له لسرعة عودته إلى الملاعب في الفترة المقبلة.



ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة لأهميته من الناحية الدفاعية وتطور مستواه في الفترة الماضية مع الفريق.