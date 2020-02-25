رياضة | زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي ستواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غدا على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - ألتوبي - أريولا.

خط الدفاع : داني كارفاخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

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خط الوسط : توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش.

وشهدت القائمة غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز بسبب الإصابة، بينما تم إستبعاد رودريجو جوس وناتشو وابراهيم دياز وجيمس رودريجز بقرار فني.

وكان قد تعرض فريق ريال مدريد للهزيمة في مباراته الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي من فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإسباني.