رياضة | البلدية يستعيد الثقة ويهزم بيلا برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يستعيد الثقة ويهزم بيلا برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسام نور

إستعاد بلدية المحلة ذاكرة الإنتصارات مرة أخرى وحقق فوزا كبيرا على فريق بيلا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب البلدية في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الممتاز ب "المجموعة الثالثة بحري".

أحرز أهداف اللقاء علاء شعبان في الدقيقة ٨ من الشوط الأول وعزز محمود صلاح التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ٤٤ من الشوط الاول وأحرز إبراهيم فاضل الهدف الثالث في الدقيقة ٣ من الشوط الثاني وأختتم احمد رفعت ريفو الأهداف في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي بلدية المحلة وتراجع كبير من لاعبي بيلا وأهدر لاعبو البلدية العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف في المباراة.

- تشكيل الفريقين

دفع رمضان السيد المدير الفني لبلدية بتشكيل مكون من

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حراسة المرمى :مؤمن جابر

خط الدفاع: بسام حسن، إبراهيم فاضل، محمد عبد الواحد، محمد جمال

خط الوسط: مراد رجب، محمود شهاب، علاء شعبان، حسام زين، محمود صلاح

خط الهجوم : عمرو مصطفى

بينما دفع إبراهيم الشهيدي المدير الفني لبيلا بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : عبد العزيز محمد، مصطفى شامخ، محمد المحمدي، مصطفى علي

خط الوسط : محمود ناجي، عبد الصمد مانا، عادل ربيع، أحمد إسماعيل، مصطفى كشري.

خط الهجوم : أحمد هاشم

أدار المباراة تحكيميا عماد عطا حكم ساحة، مساعد اول إكرامي سالم، مساعد ثان مصطفى عبد الخالق، حكم رابع محمود عثمان.

ترتيب المجموعة :-

1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 31 نقطة

3- غزل المحلة 29 نقطة

4- المنصورة 27 نقطة

5- الرجاء 25 نقطة

6- دكرنس 25 نقطة

7- أبو قير 23 نقطة

8- البلدية 22 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبى 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط