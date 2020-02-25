رياضة | عضو مجلس الزمالك يكشف تفاصيل هجوم الأهلي على شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجلس الزمالك يكشف تفاصيل هجوم الأهلي على شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ما دار من جانب جماهير الأهلي في مباراة القمة بالسوبر المصري الماضية.



وأكد أن شيكابالا تعرض لهتافات عنصرية من جانب جماهير النادي الأهلي منذ بداية اللقاء بشكل غريب.



وحصد الزمالك كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.



وأشار إلى أن شيكابالا لم يرد على جماهير الأهلي طوال اللقاء وكان تركيزه مع نهاية اللقاء وكان ما فعله عقب نهاية المواجهة بمثابة رد فعل فقط.



وتعرض شيكابالا لعقوبة من جانب لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 8 مباريات بسبب ما حث منه عقب مباراة السوبر الماضية.