رياضة | السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الكرة المصرية يوما من أسوأ الايام في تاريخ كرة القدم، حيث انسحب نادي الزمالك من مواجهة النادي الأهلي في المباراة التي كان من المقرر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي يوم امس الاثنين في إطار منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من الدوري العام.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل المباراة بـ24 ساعة عدم ذهاب الفريق لخوض القمة ضد الأهلي، وأكد أن الفريق لن يستكمل بطولة الدوري في حال استمرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني والتي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء رفض رئيس نادي الزمالك خوض المباراة، بسبب الإرهاق الذي تعرض له لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة من مباريات مصيرية في وقت قصير، وأيضا مواجهته ضد فريق الترجي الرياضي التونسي يوم 28 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف توقع عقوبات قاسية على نادي الزمالك في الفترة المقبلة، حيث ستحتسب مباراته ضد الاهلي لصالح الفريق الأحمر، وأيضا سيخصم الاتحاد المصري لكرة القدم 6 نقاط من القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

ولكن كان يمتلك نادي الزمالك حلا سحرياً يجعله في موقف سليم مع الاتحاد المصري لكرة القدم وعدم توقيع عقوبات على الفريق ستؤثر عليه في مشوار البطولة المحلية وأيضاً إراحة معظم لاعبي الفريق.

حيث يمتلك الزمالك قائمة مدججة باللاعبين المميزين للغاية، وكان على باتريس كارتيرون مدرب الفريق خوض المباراة بالفريق الثاني واعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

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وحرص "الخليج 365 الرياضي" على استعراض لكم التشكيلة التي كان من المفترض أن يلعب بها الزمالك من أجل إراحة لاعبيه خلال مواجهة الأهلي.

حيث لن يكون نادي الزمالك في مركز حراسة المرمى أن يلعب محمود ابو جبل، أو محمد عواد، أو العائد من الإصابة محمود عبد الرحيم جنش، أو محمد صبحي حارس منتخب مصر الأولمبي.

وسيشارك الناشئ احمد عيد في الجانب الأيمن بدلا من حازم إمام، حيث لعب لاعب الزمالك الشاب بشكل أساسي في أكثر من مناسبة هذا الموسم، وبجانبه محمد عبد السلام الذي لم يشارك منذ فترة طويلة وهو مدافع منتخب مصر الاولمبي، وأيضا بجانبه اللاعب الذي يعد من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة بالمنتخب محمد عبد الغني (والذي كان من المشكوك مشاركته بسبب الإصابة ولكن لم تحسم قبل المباراة)، وعلى الجانب الأيسر محمد عبد الشافي وهو من اللاعبين الذين سيخوضوا تلك المباراة من أجل إبراز خبراته مع بعض اللاعبين الآخرين وأيضا لعدم وجود بديل له بسبب ايقاف عبدالله جمعة بسبب الأحداث الأخيرة في السوبر المصري.

وعلى مستوى خط الوسط فسيشارك محمد حسن بجانب احمد سيد زيزو الذي لا يلعب المباريات بشكل كامل في الفترة الأخيرة وغير مرهق مثل بعض اللاعبين الذين خاضوا المباريات بشكل كامل، ويمتلك نادي الزمالك 5 لاعبين في مركزي الجناح الأيسر والايمن وصانع الألعاب (مصطفى فتحي - محمد اوناجم - كريم بامبو - إسلام جابر - محمد عنتر) ومنهم 3 صفقات جديدة في الصيف الماضي.

وأما على مستوى مركز المهاجم الصريح لن يكون هناك أزمة كبرى مع نادي الزمالك حيث يمتلك الفريق الثنائي (عمر السعيد وكاسونجو كابونجو ).

وفي حال إشراك هؤلاء اللاعبين سيكتسبوا الكثير من الخبرات وأيضاً منهم الكثير من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات أيضاً، وفي نفس الحالة سيربح الزمالك القوام الأساسي بشكل كبير مع إضافة عنصر أو عنصرين مع الفريق.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد أعلن قبل المباراة بساعات عن مشاركة اللاعبين الناشئين ضد الأهلي، ولكن بعد ذلك أكد رئيس النادي أن الحافلة الخاصة باللاعبين لم تنجح بالوصول إلى ستاد القاهرة الدولي بسبب الازدحام المروري لتساقط الأمطار.