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رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي .

وشهدت القائمة استبعاد ناتشو، إيسكو، خاميس رودريغيز، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، رودريغو جوس.

قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :-

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حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - تون كروس

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.

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