رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة استبعاد ناتشو، إيسكو، خاميس رودريغيز، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، رودريغو جوس. قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ميندي خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - تون كروس خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.

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