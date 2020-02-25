رياضة | فوز دمنهور وتعادل المنصورة وهزيمة الأوليمبي في جولة ساخنة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز دمنهور وتعادل المنصورة وهزيمة الأوليمبي في جولة ساخنة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة 16 للمجموعة الثالثة للقسم الثاني - مجموعة بحري - عنتعادل فريق فاركو مع فريق غزل المحلة بهدف لكل منهما بستاد المكس.

تقدم أحمد العزب لفاركو في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وتعادل غزل المحلة بهدف هاني عادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز فريق بلدية المحلة على فريق بيلا، برباعية نظيفة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق البلدية بهدفين نظيفين، عن طريق، علاء شعبان في الدقيقة 8، ومحمود صلاح في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم فاضل الهدف الثالث في الدقيقة 12 أحمد رفعت الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فريق الرجاء فوزاً كبيراً على فريق المالية برباعية مقابل هدف، سجلها هشام صلاح في الدقيقة 15، وإبراهيم رخا من ضربة جزاء في الدقيقة 34 للشوط الأول، ومحمد إسماعيل في الدقيقة 16وطارق سالم في الدقيقة 25 للشوط الثاني، وجاء هدف المالية عبر اللاعب أحمد البيلي.

وفاز فريق دمنهور على فريق الحمام بهدفين نظيفين انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، واستطاع محمد ميدو تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 وأضاف عمار شرف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

Advertisements

وحقق فريق أبو قير على فريق الأولبميى بهدفين نظيفين سجلهما محمد عبد الله، في الدقيقة 61 و مصطفى الخواجه الهدف الثاني في الدقيقة 90، من الشوط الثاني وتم طرد لاعب الأوليمبي إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي.

وتعادل فريق المنصورة مع فريق دكرنس بهدف لكل منهما تقدم المنصورة بهدف محمد نجاتي في الدقيقة 33 من الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني، إحتسب الحكم ركلة جزاء للدكرنس، تصدى لها حارس المنصورة، من اللاعب محمد حمودة، وتعادل السيد كناشه لدكرنس في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 31 نقطة

3- غزل المحلة 29 نقطة

4- المنصورة 27 نقطة

5- الرجاء 25 نقطة

6- دكرنس 25 نقطة

7- أبو قير 23 نقطة

8- البلدية 22 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبى 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط