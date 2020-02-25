رياضة | الألومنيوم يستأنف تدريباته غدا استعدادا للبترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يستأنف تدريباته غدا استعدادا للبترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، في الثالثة من عصر غدا الخميس تدريباته، استعدادا لمواجهة فريق نادي بترول أسيوط، بالجولة السابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وكان المدير الفني لفريق نادي الألومنيوم، منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب انتهاء مباراته أمام نادي البنك الأهلي في الأسبوع السادس عشر من عمر المسابقة، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدف نظيف.

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وقال صلاح صالح، مدير نادي الألومنيوم، والمشرف على الفريق، إن ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، اعطي تعليمات لجميع اللاعبين بضرورة التواجد في تدريب الغد للاستعداد لمواجهة المقبلة أمام نادي بترول أسيوط، والمقرر إقامتها بملعب الاخير.

وأضاف صالح الي ان الجميع يعلم أهمية المباريات المتبقية للفريق، وأنه لاوقت للتفريط في اي نقطة، وهدف الفريق هو الصعود وليس التواجد في منطقة المنافسة، وهذا ما يستدعي من الجميع التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق نادي الألومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 32 نقطة،