رياضة | أبو قير يحقق فوز مثير على الأوليمبي في مباراة عصيبة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو قير يحقق فوز مثير على الأوليمبي في مباراة عصيبة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أبو قير فوزا غاليا وصعبا على حساب ضيفه فريق الأوليمبي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة المثيرة والعصيبة التي أقيمت اليوم، على ملعب أبو قير، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

خاض فريق أبو قير اللقاء بتشكيل مكون من، السيد الصاوي، أحمد العش، ابراهيم رجب ريعو، كمال أبو الفتوح، علي عزت، فرانسيس، محمد الكارتة، هاني السيد، مصطفى الخواجة، محمد عبد الله، مصطفى بهاء.

البدلاء، صبحي سليمان، مرضي جودة، أحمد حسني، أسلم أحمد، نادر فؤاد، رامز زيدان، كيرفالا.

وخاض الاوليمبي اللقاء بتشكيل مكون من، هاني جمال، كريم عصمت، أحمد صالح، محمد رجب، أحمد العديسي، خالد الشيخ، طه ابراهيم، عبد الله الرويني، محمد خليفه، اسلام كمال، اسلام جمارك.

البدلاء، أحمد سعيد، أحمد درة، علاء عبد العظيم، محمد كريسبو، هادي أنور، استيفتن اشلي، محمود عطوط.

شهد الشوط الأول، سيطره من ابو قير، أسفرت عن عدة هجما خطيرة، على مرمى هاني جمال حارس الأوليمبي، في الدقيقة 44 حصل أحمد صالح لاعب الأوليمبي، على بطاقة صفراء.

Advertisements

وعقب ختام الشوط الأول، قام الحكم بطرد مصطفى فؤاد مدرب الاوليمبي وخالد عبده مدرب عام ابو قير لنشوب مشارجة بينهما، كما حدثت احتكاكات بين اللاعبين قبل الدخول لغرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب محمد عبد الله هدف أول في الدقيقة 60 بضربة رأس، من ركلة ركنية نفذها اللاعب هاني السيد، كما إستمر عصبية اللاعبين داخل الملعب.

وقام الحكم بطرد اللاعب إسلام جمارك لاعب الأوليمبي، لضرب المنافس بدون كرة.

وفي الدقيقة 90 أضاف مصطفى الخواجة الهدف الثاني من تمريرة للاعب مصطفى بهاء، وإحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل من ضائع.

الفوز رفع رصيد فريق ابو قير إلى 23 نقطة، بالمركز السابع، وتوقف رصيد الأوليمبي عند 15 نقطة بالمركز العاشر.

وادار اللقاء الحكم عمرو عايد، ععاونه أحمد عبد الحكم، وطارق عبد العال، وحكم رابع محمد عبد النبي.