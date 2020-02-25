الامارات | تعرف إلى خطة مدرب الشارقة العنبري لمواجهة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى خطة مدرب الشارقة العنبري لمواجهة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه يتوقع مواجهة صعبة وقوية أمام الوصل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الشارقة سيخوض المباراة بأسلوب لعب متوازن، مشددا على أن غياب لاعب الفريق المحترف البرازيلي إيغور كورنادو في الفترة الماضية بسبب الإصابة فرض على الشارقة اللعب بأسلوب معين، واصفا الوصل بانه يعد من الفرق الكبيرة مايفرض على الشارقة احترامه، مؤكدا أن اللاعب البرازيلي الجديد لوان بيريرا سيكون الحل والبديل الجيد لإيغور حال غيابه.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة "استعدادات الشارقة جيدة للمباراة لكونها تعد مهمة للفريقين ولن تكون مباراة سهلة وأتمنى أن يقدم اللاعبون مباراة جيدة".

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ووصف العنبري الوصل بالفريق الجيد كونه يضم عناصر مميزة من اللاعبين، لافتا إلى أنهم سيتعاملون مع فريق الوصل كمجموعة وليس لاعبا بعينه.

وعن عودة اللاعب إيغور للمشاركة مع الفريق مجددا، أكد العنبري أن إيغور سيكون متواجدا ضمن عناصر الفريق في هذه المباراة لكنه لايزال بحاجة لمزيد من الوقت عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها أخيرا.

وشدد مدرب الشارقة على أن مباريات الشارقة والوصل تتسم دائما بالقوة.