شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» عن عودة «هازارد» قبل نهاية الموسم: «لا أعلم.. إنه أمر محزن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أنه ليس لديه علم بإمكانية عودة لاعبه البلجيكي إيدن هازارد للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة جديدة بشرخ في عظمة الساق.

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وأوضح الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي بدوري الأبطال: «ليس بإمكاني إخباركم إذا كان بإمكانه المشاركة مجددًا هذا الموسم، من الصعب أن أقول».

وأضاف: «لا نعلم إذا كان سيجري عملية جراحية، لكنه ليس سعيدًا بالتأكيد، لقد غاب عن اللعب لثلاثة أشهر ثم عاد في مباراتين وأصيب مجددًا».

وتابع: «هي أخبار سيئة بالنسبة له، لكنني لا يمكنني إخباركم هل بإمكانه العودة قبل نهاية الموسم أم لا، الإصابة جاءت في وقت سئ وأنا أشعر بالأسف من أجله، لأنه أراد اللعب ومساعدتنا والآن هو مصاب مجددًا، إنه أمر حزين بالتأكيد».