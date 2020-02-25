جودين مفتاح صفقة التبادل بين برشلونة وانتر ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

كشف موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن مدافع إنتر ميلان، الاوروغوياني دييغو ​غودين​ يحاول إقناع نجم ​برشلونة​، الفرنسي أنطوان ​غريزمان​ بالانتقال الى ​الدوري الايطالي​ الصيف المقبل، وذلك على خلفية العلاقة الوطيدة بين الطرفين عندما كانا في صفوف اتلتيكو مدريد.

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وذكرت تقارير صحف إيطالية، أن النادي الكتالوني لا يُمانع في إدراج غريزمان ضمن صفقة مهاجم النيراتزوري، ​لاوتارو​ مارتينيز من أجل تخفيض القيمة الإجمالية المطلوبة لإتمام صفقة الأرجنتيني.

وفي تقرير اخر، فأن البارشا يُفكر أيضًا في إدراج غريزمان ضمن صفقة مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل إقناع النادي الباريسي بالتنازل عن نجمه في الصيف المقبل.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نابولي الإيطالي على ملعب سان باولو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.