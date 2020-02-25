شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة مان سيتي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ميندي خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - تون كروس خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.

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