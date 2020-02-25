شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً: جاريدو مدرباً للوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 أعلن نادي ​الوداد​ المغربي، عن تعيين الإسباني خوان كارلوس ​غاريدو​ مدرباً للفريق خلفاً لسباستيان ​ديسابر​.

وكان غاريدو قد أقيل من منصبه مدرباً للنجم الساحلي بسبب سوء النتائج، رغم قيادته الفريق التونسي إلى دور الـ8 بـ دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الوداد المغربي عبر "تويتر" عن تعيين غاريدو مدربًا للفريق الأول يذكر أن الوداد المغربي يستعد لمواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً: جاريدو مدرباً للوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.