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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان: لا أعرف إذا هازارد سيلعب مجددا هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
كشف المدرب زين الدين زيدان أنه غير متأكد من أن اللاعب إيدين هازارد سيلعب مرة أخرى هذا الموسم.
وقال زيدان: "لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كا سيلعب مجددا هذا الموسم. من الصعب أن نحدد. لا نعرف ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية، لكنه من الواضح أنه غير سعيد. لقد كان خارج اللعبة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا ثم لعب مباراتين وتعرض لإصابة. من الواضح أنها أخبار سيئة للغاية بالنسبة له، لكن لا يمكنني أن أخبرك ما إذا كان سيعود قبل انتهاء الموسم".
وأضاف: "أنا لست الشخص المناسب لإخبارك بما يجب القيام به وما لا ينبغي القيام به. من الواضح أننا لسنا سعداء بإصابته. إنها تأتي في لحظة سيئة وأشعر بالسوء بالنسبة له لأنه أراد اللعب ومساعدتنا وهو الآن في الخارج. إنه أمر محزن بالطبع. آمل فقط عندما يعود مرة أخرى أن يكون لائقا تمامًا. هذا ما يريده وما نريده. لكنها لحظة صعبة بالنسبة له".
وتابع: "لا يمكنني أن أخبرك بما أراه في عينيه لكن يمكنني أن أخبرك أنه ليس سعيدًا. من المهم جدًا أن يظل إيجابيًا ولكنها لحظة سيئة بالنسبة له. لن يكون الأمر سهلاً. إنه يحب أن يكون معنا ومساعدتنا، هذا لن يتغير، لكن معرفة أنه لا يستطيع اللعب في الوقت الحالي يعد أخبارًا سيئة للغاية بالنسبة له".
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