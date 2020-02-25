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ميسي يستعد لمعادلة رقم ريان جيجز في مواجهة نابولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

يحل نادي ​​ ضيفا على ​نابولي​ في ملعب سان باولو، في ذهاب الدور السادس عشر من مسابقة ​​.

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ميسي من المؤكد أنه سيشارك في اللقاء، ليصل إلى المباراة رقم 141 بقميص البلاوغرانا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، معادلا رقم نجم مانشستر يونايتد ​ريان غيغز​.

وسيكون ميسي على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم نجم السابق راؤول غوناليز، ويستطيع تحقيق ذلك في مباراة العودة بالكامب نو.

ويُعتبر إيكر كاسياس هو أكثر لاعب مشاركة بالمباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، برصيد 177 مباراة.  

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