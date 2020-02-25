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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يستعد لمعادلة رقم ريان جيجز في مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
يحل نادي برشلونة ضيفا على نابولي في ملعب سان باولو، في ذهاب الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ميسي من المؤكد أنه سيشارك في اللقاء، ليصل إلى المباراة رقم 141 بقميص البلاوغرانا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، معادلا رقم نجم مانشستر يونايتد ريان غيغز.
وسيكون ميسي على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم نجم ريال مدريد السابق راؤول غوناليز، ويستطيع تحقيق ذلك في مباراة العودة بالكامب نو.
ويُعتبر إيكر كاسياس هو أكثر لاعب مشاركة بالمباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، برصيد 177 مباراة.
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