شكرا لقرائتكم نابولي الخصم رقم 40 لـ ميسي في دوري أبطال اوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد فريق نابولى الإيطالى الخصم رقم 40 الذى يواجهه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، في مشواره الحافل بمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج"، بحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية.

ويقود ميسي الفريق الكتالونى ضد مضيفه نابولى الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" معقل فريق الجنوب، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدورى الأبطال.

ذكرت الصحيفة أن ميسي خاض 140 مباراة في مشواره بمسابقة دورى أبطال أوروبا إلتقى فيهم مع 39 فريقا من 16 اتحادا كرويا مختلفا، نجح خلالهم في تحقيق 83 انتصارا وتسجيل 114 هدفا.

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أضافت الصحيفة أن نابولى سيكون خصم ميسي السادس من الدوري الإيطالي، حيث سبق وشارك النجم الأرجنتينى مع برشلونة ضد 5 أندية من الكالتشيو هم: إنتر ميلان، ميلان، يوفنتوس، اودينيزى، وروما.

ويملك ميسي تاريخا طويلا في مشاركاته بدورى أبطال أوروبا، حيث يغرد منفردا في صدارة قائمة أفضل هدافى دور الـ16 بالمسابقة على مر العصور بعدما سجل 26 هدفًا خلال مشاركته في 28 مباراة بهذا الدور.

ويتفوق ميسي في هذا التصنيف على منافسه الأزلى، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الوصيف برصيد 23 هدفًا، كما يملك البرغوث الرقم القياسى لأكثر لاعب تهديفا فى مباراة واحدة بثمن النهائي عندما هز شباك بايرن ليفركوزن بخمسة أهداف دفعة واحدة في عام 2012.