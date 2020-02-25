شكرا لقرائتكم كارتيرون يطمئن على حالة جمعة و عبدالشافي بعد الإجهاد العضلي في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على حالة ثنائي الفريق عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلي بعد لقاء السوبر المصري وخضعا على اثرها لبرنامج تأهيلي، ويشارك الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بشكل طبيعي وقوي مع باقي اللاعبين.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، وتحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة في مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الترجي التونسي الجمعة المقبل بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما تحدث شيكابالا قائد الفريق مع زملاؤه عن ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية في ظل خوض مواجهه مهمه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وشدد لهم على ضرورة التحلي بالإصرار والعزيمة للفوزعلى الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي البطولة.

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من ناحية أخرى عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

واعتذرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن المشهد الذي خرجت به مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ، بعدما غاب الفريق الأبيض عّن الحضور ما تسبب في الغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتواني .. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه انه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين ان الزمالك تعمد الغياب وان ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.