شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يجتمع بحسين الشحات خلال مران الأهلي استعدادا للقاء صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاهلى جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق المغلق في بداية استعداداته للقاء صن داونز الجنوب افريقي المقرر اقامته السبت المقبل
تحدث عبد الحفيظ مع الشحات خلال الجلسة حول الفترة المقبلة ومطالبته بالتركيز في الملعب لاستعادة مستواه المعهود عنه لاسيما في ظل المباريات المهمة التي سيخوضها الأهلى لاسيما في دورى ابطال افريقيا والتي تبدأ بلقائي صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر اقامتهما يومى السبت المقبل ويوم 7 مارس في جنوب افريقيا
جاءت جلسة عبد الحفيظ مع الشحات بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وحاجته للتركيز في الملعب خاصة انه من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق .
وكان الأهلى قد أغلق ملف القمة امام الزمالك التي لم تقام امس بسبب عدم حضور الأبيض الى استاد القاهرة الذى كان سيحتضن اللقاء لاعتراضه على موعدها ثم قام بالدفع بالناشئين ولكنهم لم يصلوا الملعب
وبدا الأهلى الاستعدادا للقاء صن داونز الذى سيقام مساء السبت في مباراة يحتاج فيها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الذى سيقام بجنوب افريقيا حتي يتخطي عقبة صن داونز الذى تسبب في الاهلى في الصعود لقبل نهائي البطولة الماضية بعد فوزه الاهلى بخماسية نظيفة في بريتيوريا بجنوب افريقيا ثم فوز الاهلى بهدف نظيف في العودة ببرج العرب .
وكانت بعثة صن داونز قد وصلت الى مطار القاهرة صباح اليوم بداية الاستعداد للقاء الاهلى وتقيم معسكر مبكر حتي يكون فريقه جاهز للقاء الأحمر في ظل ما يعانيه فريق صن داونز من غيابات في صفوفه خاصة انه بعضهم أساسي في الفريق.
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