شكرا لقرائتكم نادى مصر يتعادل وديا مع الشرقية للدخان بنتيجة 1/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال مع نظيره الشرقية للدخان بنتيجة 1/1 فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين عصر اليوم على ملعب الدخان ، إستعدادا للدور الثانى بالدورى الممتاز ، ومن المقرر أن يخوض فريق نادى مصر ودية ثانية إمام إنبى الخميس المقبل، وإستقر الجهاز الفنى لنادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال على دخول اللاعبين فى معسكر مغلق بداية من يوم السبت المقبل فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر حتى الخميس القادم ، يتخلله مباريات ودية ، ستعدادا للدور الثانى بالدورى الممتاز .

ويخوض فريق مصر تدريباته على فترتين صباحا ومساء، حيث فرض الجهاز الفنى تطبيق اليوم الكامل على اللاعبين، للاستعداد للدور الثانى، ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

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ضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.