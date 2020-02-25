شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي يصل القاهرة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل إلى القاهرة مساء غد الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وبتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

ووصل الي مطار القاهرة اليوم مندوب نادي الترجي للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب استعدادا للمباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

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وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبر الافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافات الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافات السوبر المحلي امام الأهلي ، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا الي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساءا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف امس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.