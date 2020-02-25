شكرا لقرائتكم تأجيل مؤتمر عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى يوم الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية تأجيل المؤتمر الخاص بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للكشف عن أكبر حدث رياضي يقام في السعودية يوماً واحداً ليقام الأربعاء 26 فبراير.
وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد أشارت يوم الأحد إلى إقامة مؤتمر صحفي لرئيسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للكشف عن أكبر حدث رياضي تستضيفه السعودية، قبل أن يتم تأجيل المؤتمر يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء.
وكانت السعودية استضافت عددا من الأحداث الرياضية العالمية في العامين الماضيين، مثل نزال الدرعية بين الملاكمين أنتوني جوشوا وأندي رويز، ورالي داكار 2020، والسوبر الإسباني والإيطالي، وكأس الدرعية للتنس وعدد من نزالات المصارعة للمحترفين.
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