شكرا لقرائتكم بوغبا يعترف: احترم ليفربول.. ويستحق الفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن ليفربول يستحق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وبات بالفعل على أعتاب التتويج مؤكدا أنه من المؤلم أن يتألق الفريق الغريم.

وفاز ليفربول 3-2 على وست هام يونايتد مساء يوم الاثنين ليصبح في حاجة إلى 12 نقطة لحصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما بينما يأتي يونايتد خامسا وبفارق 38 نقطة عن غريمه المتصدر.

وقال بوغبا لشبكة (إي.إس.بي.إن) : هم أفضل من الجميع بفارق واضح. لم يخسروا أي مباراة هذا الموسم في الدوري. لقد وضعوا يدا بالفعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفاز ليفربول 26 مرة وتعادل مرة واحدة في 27 جولة بالدوري الممتاز وقال بوغبا إن فريق المدرب يورغن كلوب تطور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة الماضية.

وقال لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما : هم أفضل من الموسم الماضي عندما فازوا بلقب دوري الأبطال ومن الموسم الذي سبقه عندما بلغوا نهائي دوري الأبطال.

وأضاف اللاعب الفرنسي الذي لم يلعب بعد خلال عام 2020 بسبب معاناته من الإصابة: كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس بيننا، فإننا لا نريد فوزهم باللقب، لا نريد أن يفوز أي فريق آخر باللقب غيرنا لكن كمحب لكرة القدم واحتراما للفرق المنافسة، يجب القول إنهم استحقوا الوجود في المكان الذي هم فيه اليوم.