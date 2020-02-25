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الغياب عن دوري الأبطال يكلف يونايتد خسائر مالية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انخفاض إيراداته وأرباحه الأساسية في الربع الثاني من السنة المالية في ظل التأثر بالغياب عن .

وانخفضت الأرباح الأساسية 31 بالمئة لتبلغ 72 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر الماضي. وبلغت الإيرادات 168 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 19 بالمئة.

ويعتمد أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد على بعض خريجي أكاديمية النادي مثل ميسون فرينوود وبراندون وليامز مع احتلال المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن رابع الترتيب.

وقال إد وودوارد الرئيس التنفيذي ليونايتد في بيان: نتطلع إلى نهاية قوية للدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع دخول الثلث الأخير في الموسم.

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