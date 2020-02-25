صن داونز يصل مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة فريق صن داونز اف سي الجنوب إفريقي إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء النادي الأهلي في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تلك التي من المقرر إقامتها في التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

وكان الفريق جنوب إفريقي قد حقق الفوز على نظيره جامعة فال في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بفوز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة وتأهله إلى ربع نهائي كأس جنوب إفريقيا؛ حيث أحرز هدفي الفوز اللاعبان واين أريندس وباكاماني ماهلامبي، كما شهد تشكيل الفريق العديد من التغييرات خلال مباراة الدوري الأخيرة، والتي انتهت بفوزه بثنائية مقابل هدف وحيد لفريق بلومفونتين سيلتيك.