طبيب الأهلي يمنح الضوء الأخضر لمشاركة رمضان صبحي في المباريات القادمة

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي وطبيب الفريق “الدكتور خالد محمود” مشيرا إلى تعافي اللاعب رمضان صبحي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا؛ حيث كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية منعته من المشاركة في مباريات الفريق الفترة الأخيرة.

وقام طبيب الأهلي بمنح الضوء الأخضر للمدير الفني للفريق “رينيه فايلر” والجهاز المعاون له لمشاركة رمضان في المباريات القادمة وإعادته إلى حسابات الجهاز الفني للفريق.

ومن المقرر أن يشارك رمضان صبحي في لقاء صن داونز المقبل، وفقا للرؤية الفنية للمدير الفني للفريق والجهاز المعاون له.

وكان صبحي قد غاب عن مباريات فريقه ما يزيد عن الشهرين؛ حيث أكد طبيب الفريق تعافي صبحي من الإصابة تماما وجاهزية للمشاركة في المباريات القادمة.