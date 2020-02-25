مدرب الزمالك يستقر على تشكيل السوبر للفوز على بطل تونس

كشف المدير الفني لنادي الزمالك “الفرنسي باتريس كارتيرون” عن نواياه حول الاعتماد على تشكيل مباراة السوبر المصري الذي خاض به لقاء النادي الأهلي، لخوض لقاء الترجي التونسي المقرر إقامته على ملعب القاهرة يوم الجمعة المقبل ضمن ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ألا يشهد تشكيل الفريق اي تغييرات إلا في حالة وجود إصابات.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض في لقاء النادي الأهلي كما يلي: