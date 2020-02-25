الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تحفيز لاعبيه وصرف مكافآت مالية للاعبين عن مباراتي السوبر المحلي والإفريقي؛ حيث يسعى الفريق الأبيض إلى رفع الروح المعنوية للفريق قبل لقاء الترجي التونسي المرتقب المقرر إقامته في السادسة من مساء الجمعة القادم ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يستضيفه ستاد القاهرة في ظل حضور نحو 30 ألف من المشجعين.

وجاء ذلك رغبة من إدارة الفريق الأبيض لتحفيز اللاعبين للفوز باللقاء المرتقب ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح والتتويج ببطولة السوبر المحلي، الذي أقيم في أبو ظبي بالإمارات والتتويج بالسوبر المحلي بعد الفوز على الترجي التونسي.