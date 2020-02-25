أبو ظبي يطالب باستضافة السوبر المصري الموسم القادم

كشف رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري “سهيل العريفي” مشيرا إلى رغبة اللجنة في استضافة السوبر المحلي خلال الموسم القادم بالرغم من الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر مؤخرا، مؤكدا أن اللجنة ستطالب باستضافة السوبر المقبل؛ حيث تربط البلدين علاقة طيبة ووثيقة.

يجدر بالإشارة أن الأهلي والزمالك خاضا لقاء السوبر المصري؛ حيث شهد اللقاء أحداث شغب متعددة وتوقيع عقوبات على العديد من لاعبي الفريقين منهم محمود عبد المنعم كهربا “لاعب الأهلي”، ياسر إبراهيم “لاعب الأهلي”، جونيور أجايي “لاعب الأهلي”، إمام عاشور “لاعب الزمالك”، أحمد زاهر “إداري الزمالك”، عبد الله جمعة “لاعب الزمالك” محمود عبد الرازق شيكابالا “لاعب الزمالك”.