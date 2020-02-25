الأهلي يغلق ملف القمة ويستعد لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

قام النادي الأهلي بلاعبيه والجهاز الفني له بغلق ملف لقاء نادي الزمالك، الذي شغل الأجواء خلال الساعات القليلة الأخيرة، الذي استضافه ملعب القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني على غلق ملف مباراة الزمالك والتركيز في مباريات صن داونز المقرر إقامتهما في التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري والسابع من شهر مارس المقبل ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الفريق الأحمر في الثأر من بطل جنوب إفريقيا، بعد أن تمكن من الإطاحة به من البطولة الإفريقية عن الموسم الماضي، بعد أن حقق الفوز على الفريق الأحمر بـ5 أهداف نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا والهزيمة بهدف نظيف في لقاء العودة الذي أقيم في مصر.