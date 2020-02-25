شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية من كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن الفترة القادمة المهمة في مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الترجي التونسي.

كما حرص شيكابالا، قائد الفريق، على توجيه كلمة خلال الجلسة مشددا على تركيز الجميع خلال الفترة الحالية في ظل خوض مواجهة مهمة للفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأن لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز على الترجى التونسى والتأهل لنصف نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق، للحديث عن مكافآت بطولتي السوبر الأفريقى والمحلي، اللتين حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضى على حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد صرف مكافآت اللاعبين من خزينة النادي، إلا أن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقر النادى.

واعتذرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن المشهد الذي خرجت به مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، بعدما غاب الفريق الأبيض عن الحضور ما تسبب في إلغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتواني.. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه إنه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين أن الزمالك تعمد الغياب، وأن ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه وفقا لما حدث في المباراة وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي بالدوري، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة. وتابع المصدر أن اللجنة الخماسية تواصلت مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة إلى استاد القاهرة بدليل وصول حافلة الأهلى والحكام إلى الاستاد.