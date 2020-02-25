جلسة بين عبد الحفيظ والشحات على هامش مران الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأهلى، جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق المغلق فى بداية استعداداته للقاء صن داونز الجنوب أفريقي المقرر إقامته السبت المقبل.
تحدث عبد الحفيظ مع الشحات خلال الجلسة حول الفترة المقبلة ومطالبته بالتركيز في الملعب لاستعادة مستواه المعهود عنه، لاسيما في ظل المباريات المهمة التي سيخوضها الأهلى لاسيما في دورى أبطال أفريقيا والتى تبدأ بلقائي صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر إقامتهما يومى السبت المقبل ويوم 7 مارس فى جنوب أفريقيا.
جاءت جلسة عبد الحفيظ مع الشحات بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وحاجته للتركيز في الملعب، خاصة أنه من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وكان الأهلى قد أغلق ملف القمة أمام الزمالك التى لم تقام أمس بسبب عدم حضور الأبيض إلى استاد القاهرة الذى كان سيحتضن اللقاء لاعتراضه على موعدها، ثم قام بالدفع بالناشئين ولكنهم لم يصلوا الملعب.
وبدأ الأهلى الاستعداد للقاء صن داونز الذى سيقام مساء السبت في مباراة يحتاج فيها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل لقاء العودة الذى سيقام بجنوب أفريقيا حتى يتخطى عقبة صن داونز الذى تسبب في الأهلى في الصعود لقبل نهائي البطولة الماضية بعد فوزه الأهلى بخماسية نظيفة في بريتيوريا بجنوب أفريقيا ثم فوز الأهلى بهدف نظيف في العودة ببرج العرب.
وكانت بعثة صن داونز قد وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم بداية الاستعداد للقاء الأهلى، وتقيم معسكر مبكر حتى يكون فريقه جاهزا للقاء الأحمر في ظل ما يعانيه فريق صن داونز من غيابات في صفوفه خاصة انه بعضهم أساسي في الفريق.
حسين الشحات وعبد الحفيظ
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