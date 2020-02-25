شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور أول لمران الأهلي بعد أحداث مبارة القمة وقبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر "فيس بوك" صوراً من مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، والذى يستعد من خلاله المارد الأحمر لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة أفريقيا، وخاض الأهلي أول مران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة إستعداداً لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة في ذهاب دورالثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي جلسة خاصة على هامش المران في إطار استعدادات الفريق للمباراة وتحدث فايلرمع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الإفريقية وضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك أمس بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما أنسحب الزمالك ولم يحضرأرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي في محاضرة استمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمورلا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخرنتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيزالفريق وأن يعلم الجميع أن المديرالفني هوالمسئول الأول والأخيرعن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

وكان فريق الأهلي قد خاض مراناً على استاد القاهرة أمس عقب إلغاء مباراة الزمالك ويتدرب الفريق يومياً على ملعبه قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا الذى وصل القاهرة اليوم لخوض المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع.

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مران الاهلي قبل مباراة صن داونز (7)