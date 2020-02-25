شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي التونسي يصل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل إلى القاهرة مساء غدا الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وبتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

ومن المقرر إن تصل بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة غدا استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

ووصل إلي مطار القاهرة اليوم مندوب نادي الترجي للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وترتيب ملاعب التدريب وفندق الإقامة استعدادا للمباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافآت بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

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وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبر الافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافآت الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافآت السوبر المحلي أمام الأهلي ، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا الي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساء ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 فبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف أمس مكافآت اللاعبين من خزينة النادي ، إلا إن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقرالنادي، ولم يكن قريب من المقرسوى الثنائي اللذان عادا إلى النادي وحصلا علي مستحقاتهما.