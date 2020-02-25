شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فايلر للاعبى الأهلى فى محاضرة الـ20 دقيقة بعد أحداث القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي جلسة خاصة على هامش مران الفريق عصر اليوم، الثلاثاء باستاد التتش في إطار استعدادات الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب دورالثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية وضرورة التركيزفي لقاء صن داونز فقط ، وشدد على ضرورة إعلاق ملف مباراة الزمالك أمس بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما أنسحب الزمالك ولم يحضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي في محاضرة استمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

وكان فريق الأهلي قد خاض مراناً على استاد القاهرة أمس عقب إلغاء مباراة الزمالك ويتدرب الفريق يومياً على ملعبه قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا الذى وصل القاهرة اليوم لخوض المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع.