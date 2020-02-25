توج لاعبو المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بميداليتين برونزيتين خلال مشاركتهم ببطولة أوغندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري. حصد الزوجي والمكون من "هادية حسني وضحى هاني" على برونزية زوجي السيدات، فيما حصل "أدهم حاتم وضحى هاني" على برونزية الزوجي المختلط. وسيطير الثلاثي إلى كينيا للمشاركة في بطولتها الدولية والتي تقام في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل. ويسعى اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحصد ميداليتين ببطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.