زمالك ٢٠٠٣ يهزم بيراميدز ببطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣ على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الجمهورية للناشئين. ملعب الأخير بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدف الزمالك في المباراة اللاعب علي ياسر. يذكر أن الفريق يقوده فنيا سامح إسماعيل ويعاونه سامي عبدالحليم وأحمد زكريا وحسني مسعد لحراس المرمى، وخالد عبد الرسول أخصائي تأهيل، ومحمد عبدالرحيم ميشو إداري للفريق. علي ياسر. يذكر أن الفريق يقوده فنيا سامح إسماعيل ويعاونه سامي عبدالحليم وأحمد زكريا وحسني مسعد لحراس المرمى، وخالد عبد الرسول أخصائي تأهيل، ومحمد عبدالرحيم ميشو إداري للفريق.

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