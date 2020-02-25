تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ مع نظيره الترسانة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الترسانة بالجولة السابعة عشر من بطولة دوري منطقة الجيزة. على ملعب الترسانة بالجولة السابعة عشر من بطولة دوري منطقة الجيزة. وأحرز هدف الزمالك في المباراة اللاعب محمد المالح. ويقود الفريق المدير الفني رفاعي محمد، ويعاونه كل من محمد حسن مدرب، وأسامة عبدالله مدرب مساعد، ومحمد جمال المشرف الفني، وحمدي يوسف إداري الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ٢٠٠٠ يتعادل مع الترسانة ببطولة الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.