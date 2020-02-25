الزمالك ٢٠٠٠ يتعادل مع الترسانة ببطولة الجيزة

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ مع نظيره الترسانة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقينعلى ملعب الترسانة بالجولة السابعة عشر من بطولة دوري منطقة الجيزة.
وأحرز هدف الزمالك في المباراة اللاعب محمد المالح.
ويقود الفريق المدير الفني رفاعي محمد، ويعاونه كل من محمد حسن مدرب، وأسامة عبدالله مدرب مساعد، ومحمد جمال المشرف الفني، وحمدي يوسف إداري الفريق.
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