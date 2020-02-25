احتفالية كبرى بنادي الصيد بمناسبة عيد الأم

دعا مجلس إدارة نادي الصيد ولجنة المرأة ،أعضاء النادى لحضور حفل عيد الأمويوم المرأة المصرية يوم الجمعة 13 مارس المقبل.
يحضرالإحتفالية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بالمبنى الإجتماعي بمقر النادي بالدقي.
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