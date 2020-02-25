رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلي قبل مواجهة صن داونز

تأكدت جاهزية رمضان صبحي نجم فريق الأهلي لخوض لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المقرر يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وخاض رمضان صبحي تدريبات الأهلي بصورة طبيعية اليوم الثلاثاء ليعلن جاهزيته لخوض لقاء صن داونز. طبيعية اليوم الثلاثاء ليعلن جاهزيته لخوض لقاء صن داونز. وكان رمضان صبحي قد غاب عن مباريات الأهلي لأكثر من شهرين بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

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