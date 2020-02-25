الزمالك يُجهز ملفًا بالفيديو لتقديمه للقضاء في حالة صدور عقوبات من اتحاد الكرة

يجهز نادي الزمالك ملفًا كاملًا بالفيديو لتقديمه إلى القضاء في حالة صدور عقوبات ضده من اتحادالكرة بعد الانسحاب أمام الأهلي أمس الاثنين في قمة الكرة المصرية.
وانسحب الزمالك امام الأهلي من المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز، وذلك بعد صعوبة وصول حافلة الفريق بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
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