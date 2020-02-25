رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة نابولي ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة نابولي ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16" تشيلسي ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق يوسف سيف.

نابولي ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق علي محمد علي.