رياضة | موعد وصول حكم مباراة الزمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد وصول حكم مباراة الزمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل الحكم المغربي رضوان جيد إلى القاهرة مساء غدا الأربعاء بعد تكليفه بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتكون الطاقم من رضوان جيد كحكم ساحة مع كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

Advertisements

ويستقبل طاقم الحكام نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.